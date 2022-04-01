Малкин повторил рекорд Ягра в НХЛ

Хоккеист Малкин забросил победную шайбу за «Питтсбург» в НХЛ и повторил рекорд Ягра

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Результаты доступны на сайте лиги.

Шайба Малкина стала для его команды победной. Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Теперь на счету российского хоккеиста 78 победных голов за «Питтсбург» за карьеру. 35-летний форвард повторил рекорд клуба по этому показателю, принадлежавший чеху Яромиру Ягру.

30 марта Малкин установил рекорд по результативным передачам среди россиян в НХЛ. Форвард отметился голевым пасом в домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился победой гостей со счетом 3:2. Эта результативная передача стала 697-й в карьере хоккеиста. Малкин обошел по этому показателю соотечественника Сергея Федорова, ранее занимавшего лидирующую позицию.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).