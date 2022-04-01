В Кремле отвергли связь весеннего призыва в России с операцией на Украине

Песков заявил, что начавшийся в РФ весенний призыв никак не связан с операцией на Украине

Начавшийся в России весенний призыв никак не связан со специальной операцией на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что к спецоперации не будут привлекать срочников. Ранее имевший место случай находится на контроле в Генпрокуратуре, добавил Песков.

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Всего в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призовут 134,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Ранее представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин пока не получал от военной прокуратуры информации о причинах появления на Украине российских солдат, проходящих срочную службу.

О том, что срочники принимали участие в спецоперации по демилитаризации Украины стало известно 9 марта. В Министерстве обороны распорядились оперативно проверить эту информацию и вывели всех призывников из зоны боевых действий. Президент сделал распоряжение военной прокуратуре проверить информацию об их отправке на Украину и найти ответственных за принятие этого решения.