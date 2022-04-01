Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об угрозе распространения пожара на нефтебазе в Белгороде

Пожар на нефтебазе в Белгороде может распространиться на все резервуары с топливом

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Пожар на нефтебазе в Белгороде может распространиться на все резервуары с топливом. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

В настоящее время, по словам собеседника агентства, горят восемь резервуаров с топливом. Объемом каждого из них — 2 тысячи кубометров. Всего на территории нефтебазы находятся 27 резервуаров.

В МЧС заявили, что группировка на тушении пожара увеличена почти до 200 человек.

О ЧП стало известно утром 1 апреля. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, пожар произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зашли на территорию России на низкой высоте. Сообщалось также о двух пострадавших.

Позднее информацию уточнили и заявили, что двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, все-таки не пострадали. По словам Гладкова, местному населению также ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ
Россиянам назвали срок для накопления миллиона долларов
Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам
Медведев высказался об упущенном шансе вновь стать первой ракеткой мира
Женщина сделала тату и заметила нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Глава МЧС вылетит на место пожара в Белгороде
Российский тренер избил ребенка на занятии и попал на видео
В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде
Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России
В Москве посетитель ресторана ударил ножом в грудь официанта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.