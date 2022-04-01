Стало известно о еще одном обстрелянном предприятии в Белгороде

Из-за обстрела пострадало здание ООО «Техсапфир» на территории промпарка в Белгороде

Предположительно, из-за обстрела пострадало здание ООО «Техсапфир» на территории промпарка Северный в Белгороде. Об этом рассказал РИА Новости руководитель предприятия Авак Овагимян.

Накануне сообщалось, что под Белгородом обстреляли здание типографии «Константа».

Овагимян уточнил, что здание предприятия зацепило осколками, также оказались повреждены стекла и мониторы.

Официальными комментариями правоохранительных органов агентство на данный момент не располагает.

1 апреля стало известно, что украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два боевых вертолета Вооруженных сил Украины зашли на территорию России на низкой высоте.

Он заверил, что местному населению ничего не угрожает. В МЧС России пояснили, что огонь охватил резервуары с топливом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, спасатели пытаются не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары.