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Meta пригрозили многомиллионным штрафом

Компании Meta грозит штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ удалять контент

Фото: Unsplash

Американской компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) пригрозили многомиллионным штрафом за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении корпорации по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ»).

Отмечается, что компании грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей. В суде также сообщили, что заседание по делу назначено на 26 апреля.

Ранее 21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram. Деятельность корпорации была запрещена на территории России, а обе соцсети были заблокированы.

Причиной стало сообщение о том, что руководство Meta разрешило модераторам Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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Асель Минбаева
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