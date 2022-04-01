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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о выходе игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали обязательно выпустить игру

Изображение: GSC Game World

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали геймерам о статусе игры и планах на будущее. Об этом сообщает издание Player One.

Журналисты ссылаются на официальный Discord-канал студии GSC Game World. Отмечается, что представители украинской компании впервые за месяц открыли чаты и пообщались с геймерами. Разработчики игры пообещали, что обязательно выпустят S.T.A.L.K.E.R. 2, однако не стали уточнять конкретных сроков выхода.

Также представители студии рассказали, что пока не рассматривали вариант выпуска игр GSC Game World для рынков России и Белоруссии в будущем: «Это не тот вопрос, о котором мы думаем в настоящее время». Так или иначе в компании пообещали, что все обладатели цифровых предзаказов S.T.A.L.K.E.R. 2 из России получат свою копию и смогут в нее играть.

На вопрос одного из пользователей о том, уберут ли из игры русскую озвучку, в компании предложили следить за официальной информацией: «Никто не знает про игру лучше, чем компания, которая ее делает». На вопрос о готовности тайтла разработчики ответили уклончиво, заявив, что студия не измеряет проделанную работу над проектом в процентах.

В конце марта в торговой сети «М.Видео» сообщили, что не смогли договориться со студией GSC Game World о релизе S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Компания отменила все предзаказы на тайтл. В начале марта представители GSC Game World заявили, что приостанавливают работу над новой игрой серии S.T.A.L.K.E.R., релиз которой был намечен на конец 2022 года.

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Андрей Ставицкий
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