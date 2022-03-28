Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в России окончательно отменили

«М.Видео» отменит все предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Представители торговой сети «М.Видео» не смогли договориться со студией GSC Game World о релизе S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. Информация об этом появилась в сообществе M.Game во «ВКонтакте».

«Вынуждены вам сообщить, что предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 придется отменить», — говорится в заявлении ретейлера. По словам представителей сети магазинов, поставок тайтла в России не будет, и это окончательное решение разработчика. «Можете отменять предзаказы, оставшиеся мы централизованно отменим в понедельник и всем оплатившим вернем средства», — подчеркнули авторы.

Также в сообщении говорится, что выхода Ghostwire: Tokyo и Tiny Tina's Wonderlands в России также не стоит ожидать — разработчики тайтлов не подтвердили приход товара. Подобная ситуация сложилась и с Gran Turismo 7, WWE 2K22 и коллекционными изданиями «Horizon II: Запретный запад».

Сеть магазинов «М.Видео» собирала предвариательные заказы на S.T.A.L.K.E.R. 2 на семь изданий игры для ПК и Xbox. В середине марта представители сети заявили, что в курсе решения GSC Game World отменить выход игры в России и пообещали предпринять попытки договориться с разработчиками.

Украинская компания GSC Game World отказалась от продаж своих игр на территории России 15 марта. В заявлении студии говорилось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получат только те пользователи, которыми приобрели цифровые версии тайтла ранее, по предварительному заказу.