Тарасова ответила назвавшему россиян изгоями министру спорта Великобритании

Тренер Тарасова назвала фактом заявление Хаддлстона о том, что россияне являются изгоями

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о статусе России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист назвала заявление Хаддлстона о том, что российские спортсмены являются изгоями, фактом. «А что он не так сказал? Он прав. К сожалению, это правда, неприятная, но правда», — ответила Тарасова.

31 марта Хаддлстон, оценивая перспективы России принять чемпионат Европы по футболу в 2028-м или 2032 году, напомнил об отстранении российских команд от международных соревнований. Он назвал Россию изгоем и посчитал, что остальным стоит относиться к стране именно так.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.