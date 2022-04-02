В «Спартаке» оценили идею приглашения Черышева

Генеральный директор «Спартака» отказался от идеи приглашать Дениса Черышева из «Валенсии»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков оценил идею отца российского полузащитника Дениса Черышева Дмитрия Черышева, который признался, что хочет видеть сына в составе красно-белых. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Мележиков отказался от идеи приглашения хавбека, играющего сейчас за «Валенсию», подчеркнув, что клуб не намерен предлагать игроку контракт. 1 апреля Дмитрий Черышев выступил за то, чтобы его сын играл за «Спартак», и обещал обсудить это с самим футболистом.

В нынешнем сезоне 32-летний Черышев провел 11 матчей в чемпионате Испании. Результативными действиями он не отметился.

Черышев не выступал в России и начал профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». На правах аренды он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. Тогда хавбек перебрался в «Валенсию».