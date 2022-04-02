В «Спартаке» оценили идею приглашения Черышева
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков оценил идею отца российского полузащитника Дениса Черышева Дмитрия Черышева, который признался, что хочет видеть сына в составе красно-белых. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Мележиков отказался от идеи приглашения хавбека, играющего сейчас за «Валенсию», подчеркнув, что клуб не намерен предлагать игроку контракт. 1 апреля Дмитрий Черышев выступил за то, чтобы его сын играл за «Спартак», и обещал обсудить это с самим футболистом.
В нынешнем сезоне 32-летний Черышев провел 11 матчей в чемпионате Испании. Результативными действиями он не отметился.
Черышев не выступал в России и начал профессиональную карьеру в Испании. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала». На правах аренды он выступал за «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». В 2016 году Черышев стал игроком «Вильярреала», где выступал до лета 2018 года. Тогда хавбек перебрался в «Валенсию».