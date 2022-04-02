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Чемпионка России по марафону пожаловалась на невыплату денег

Чемпионка России по марафону Алина Прокопьева заявила, что ее сняли с зарплаты в 2021 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чемпионка России по марафону 2022 года Алина Прокопьева пожаловалась на невыплату денег после третьего места на соревнованиях в 2021-м. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Результат мог бы и быстрее быть, но я даже не думала про него, только за победу боролась. В прошлом году стала третьей, пробежала намного быстрее, мне восемь секунд не хватило до норматива на Олимпиаду, а меня сняли с зарплаты. Просто слов нет», — заявила спортсменка. Она добавила, что пообщалась на эту тему с исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ириной Приваловой и надеется на разрешение ситуации.

36-летняя Прокопьева в субботу, 2 апреля, стала победительницей чемпионата России по марафону в Сочи. Она преодолела дистанцию в 42 километра за 2 часа 32 минуты и 38 секунд.

Ранее российская биатлонистка Анастасия Гореева высказалась о призовых на чемпионате страны. «Сумма призовых в 15 тысяч рублей? Конечно, она довольно скромная по сравнению с тем, что дают на Кубке IBU. Но лучше так, чем ничего», — посчитала спортсменка. Гореева выразила надежду, что финансирование биатлона в будущем улучшится.

Дарья Коршунова
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