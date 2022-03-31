Российская биатлонистка высказалась о призовых на чемпионате страны

Биатлонистка Анастасия Гореева посчитала призовые на ЧР скромными в сравнении с Кубком IBU

Российская биатлонистка Анастасия Гореева высказалась о призовых на чемпионате страны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сумма призовых в 15 тысяч рублей? Конечно, она довольно скромная по сравнению с тем, что дают на Кубке IBU. Но лучше так, чем ничего», — посчитала биатлонистка. Гореева выразила надежду, что финансирование биатлона в будущем улучшится.

Гореева стала серебряным призером в смешанной эстафете на чемпионате России в составе сборной Московской области. За второе место организаторы вручили ей сертификат на сумму в 15 тысяч рублей. За такой же результат на Кубке IBU в сезоне-2021/2022 спортсменка заработала бы 14 тысяч евро (по курсу в день написания заметки более 1,3 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

2 июня бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил низкие результаты россиян «нищенскими» зарплатами. Хованцев посчитал, что Россия должна брать пример с норвежской сборной, и посоветовал прочитать норвежскую методичку по подготовке кадров тренерам и руководству отечественной команды. По его мнению, детско-юношеский спорт в Норвегии высоко оплачивают, в отличие от России, где тренеры этого направления получают около 20 тысяч рублей.