Низкие результаты российских биатлонистов объяснили нищенскими зарплатами

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил низкие результаты россиян нищенскими зарплатами. Его слова приводит РИА Новости.

Хованцев посчитал, что Россия должна брать пример с норвежской сборной, и посоветовал прочитать норвежскую методичку по подготовке кадров тренерам и руководству отечественной команды. По его мнению, детско-юношеский спорт в Норвегии высоко оплачивают, в отличие от России, где тренеры этого направления получают около 20 тысяч рублей. «Это задача не для одного года, тут только придется терпеть», — подытожил тренер.

В феврале Хованцев назвал основную проблему российского биатлона. Тогда он заявил, что необходимо помогать регионам в развитии юношеского биатлона и выстраивать стратегическую линию в тренировочном процессе.

В прошедшем сезоне сборная России установила антирекорд на Кубке мира. Российская команда имела серию из 28 гонок без медалей на этапах турнира, что является худшим результатом в истории. В общем зачете Кубка мира лучшие результаты показали норвежцы: у женщин победительницей стала Тириль Экхофф, а у мужчин — Йоханнес Бе.