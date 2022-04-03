Российский боксер захотел провести поединок со звездой YouTube

Российский боксер Сергей Ковалев захотел подраться с американским блогером Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалев захотел подраться с американским блогером Джейком Полом. Об этом он заявил TMZ Sports.

«Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой с Тервелом Пулевым, и тогда мы сможем организовать любой поединок», — поделился Ковалев. Он подчеркнул, что согласен провести бой со звездой YouTube в любой день.

18 января с Полом захотел подраться бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон. Отмечалось, что 55-летний ветеран готов выйти на ринг против Пола за 49 миллионов долларов. Переговоры уже ведутся, а между бойцами уже достигнуто устное соглашение.

Джейк Пол успешно выступает на ринге в поединках с профессиональными спортсменами. В частности, он вышел победителем из двух поединков с Тайроном Вудли, который дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также он отправил в нокаут экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена.

Ковалев за время карьеры был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF). Всего в его активе 34 победы при четырех поражениях. Один поединок закончился ничьей.