Россиян предупредили о смертельной опасности храпа

Отоларинголог Зайцев заявил, что храп может оказаться причиной остановки дыхания

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru рассказал россиянам о смертельной опасности храпа для человека. Он предупредил, что данный недуг может оказаться причиной остановки дыхания, что, в свою очередь, может привести к инфаркту и инсульту.

«Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные. И это может приводить к крайним инфарктам и инсультам», — заявил специалист.

Также медик назвал возможные причины возникновения храпа. Он может появляться из-за врожденной, либо травматической искривленной перегородки носа, разрастания нижних носовых раковин, и даже вследствие избыточного веса. Опасность последнего случая состоит в том, что жир помимо живота, бедер и спины может откладываться также на уровне шеи, там самым сдавливая дыхательный канал и вызывая храп.

ЛОР призвал страдающих от храпа людей незамедлительно обратиться к врачу, который проведет осмотр, выявит его причину и расскажет, как от этого избавиться.

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