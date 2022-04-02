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Врач предупредила россиян об опасности некоторых поз для сна

Врач-сомнолог Царева предупредила, что засыпать на животе вредно для позвоночника и мышц

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Врач-сомнолог и невролог Елена Царева предупредила россиян об опасности некоторых поз для сна. Она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что неудачная поза может навредить здоровью.

По словам специалиста, спать как на правом, так и на левом боку можно, если нет заболеваний сердца.

«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», — пояснила врач.

Царева предупредила, что засыпать на животе в принципе вредно, так как продукты обмена в нервной системе выводятся хуже. Также эта поза опасна для позвоночника и мышц: идет перерастяжение и возникают болевые ощущения. «И наконец, неправильное положение головы и шеи приводит к гипертонусу. С другой стороны, в какой бы позе вы не заснули, все равно в течение ночи она будет меняться десятки раз. Но все равно я рекомендую начинать свой сон именно в позе на боку», — заключила невролог.

Ранее в марте врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус заявил, что при недосыпе повышается риск возникновения рака. По словам Продеуса, если человек постоянно ложится спать поздно и не успевает отдохнуть за ночь, то он создает для своего организма стресс, которые может со временем перерасти в хронический.

Марина Совина
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