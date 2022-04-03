Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бетис
Сегодня
17:15 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|30-й тур
Лион
Сегодня
18:05 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|30-й тур
Боруссия М
Сегодня
18:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|28-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|23-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в НХЛ

Фетисов заявил, что установивший рекорд в НХЛ хоккеист Капризов набрал отличную форму

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал отличную форму. Так спортсмен в интервью Sport24 отреагировал на рекорд россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером "Миннесоты", вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт», — рассказал Фетисов и добавил, что Капризову необходимо сохранить такое состояние до плей-офф.

Ранее 2 апреля Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнс» забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он довел количество набранных очков в сезоне до 85 и установил клубный рекорд «Миннесоты».

24-летний Капризов занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. В 68 матчах он набрал 102 очка (39 заброшенных шайб и 63 результативные передачи).

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Польша раскритиковала власти Германии за позицию по Украине
Правительство Пакистана отправили в отставку
Обвиненная в нудизме Анастасия Волочкова посмеялась над судебным иском соседей
Стало известно о желании Салаха перейти в «Барселону»
Брат Бориса Моисеева заявил о его исчезновении
Названа дата прихода тепла в Москву
Большунов выиграл марафон на чемпионате России
Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в НХЛ
Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»
Рэпер Элджей попал в ДТП в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.