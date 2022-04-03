Фетисов отреагировал на рекорд Капризова в НХЛ

Фетисов заявил, что установивший рекорд в НХЛ хоккеист Капризов набрал отличную форму

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал отличную форму. Так спортсмен в интервью Sport24 отреагировал на рекорд россиянина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Радует его стабильность на протяжении всего сезона. Он стал лидером "Миннесоты", вокруг которого строится игра. Этого от него и ждали, когда давали контракт», — рассказал Фетисов и добавил, что Капризову необходимо сохранить такое состояние до плей-офф.

Ранее 2 апреля Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнс» забросил шайбу и сделал результативную передачу. Он довел количество набранных очков в сезоне до 85 и установил клубный рекорд «Миннесоты».

24-летний Капризов занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. В 68 матчах он набрал 102 очка (39 заброшенных шайб и 63 результативные передачи).