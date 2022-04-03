Капризов стал рекордсменом клуба НХЛ

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков в одном сезоне НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Каролиной Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 апреля и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Миннесоты» отличился российский форвард Кирилл Капризов. На его счету заброшенная шайба и результативная передача.

Таким образом россиянин набрал 85 очков (39 голов и 46 пасов) в текущем чемпионате. Капризов стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков в одном сезоне. Форвард превзошел рекорд Мариана Габорика (83 очка), который тот установил в сезоне-2007/08.

24-летний Капризов занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. В 68 матчах он набрал 102 очка (39 заброшенных шайб и 63 результативные передачи).

«Миннесота» набрала 89 очков в 67 матчах. Команда поднялась на второе место в Западной конференции.