Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бетис
Сегодня
17:15 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|30-й тур
Лион
Сегодня
18:05 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|30-й тур
Боруссия М
Сегодня
18:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|28-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|23-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Капризов стал рекордсменом клуба НХЛ

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков в одном сезоне НХЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Каролиной Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 апреля и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Миннесоты» отличился российский форвард Кирилл Капризов. На его счету заброшенная шайба и результативная передача.

Таким образом россиянин набрал 85 очков (39 голов и 46 пасов) в текущем чемпионате. Капризов стал рекордсменом клуба по количеству набранных очков в одном сезоне. Форвард превзошел рекорд Мариана Габорика (83 очка), который тот установил в сезоне-2007/08.

24-летний Капризов занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидером по этому показателю является форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. В 68 матчах он набрал 102 очка (39 заброшенных шайб и 63 результативные передачи).

«Миннесота» набрала 89 очков в 67 матчах. Команда поднялась на второе место в Западной конференции.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал американских политиков главной угрозой для США
Предотвращение покушения на президента Казахстана попало на видео
Канцлера Германии освистали на митинге после слов о беженцах и пандемии
Капризов стал рекордсменом клуба НХЛ
Более половины россиян заявили об отсутствии страха перед новой волной COVID-19
Москвичи вспомнили известную пирожковую времен СССР
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC
В ЛНР поддержали идею независимого военного трибунала
Россиянам назвали альтернативные валюты для вкладов
Эндокринолог назвал вредные и полезные продукты для больных диабетом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.