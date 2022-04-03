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Спорт

Бывший глава СБР раскритиковал тренера женской национальной сборной

Драчев раскритиковал тренера Шашилова за чрезмерные нагрузки российских биатлонисток

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о тренере женской национальной сборной Михаиле Шашилове. Его слова приводит РИА Новости.

Драчев раскритиковал тренера за чрезмерные нагрузки российских биатлонисток. «Команда не сумела переварить объем работы, который им дал Шашилов. Никто не смог справиться с предложенными функциональными нагрузками», — объяснил он.

По мнению Драчева, маловероятно, что россияне будут выступать в следующем сезоне на Кубке мира. «Но с нынешней формой бороться с иностранными конкурентками мы бы не смогли, шансов бы не было. В этом году мы колоссально проигрывали», — добавил он.

13 января появилась информация, что правление СБР может поднять вопрос об увольнении Шашилова из-за участившихся случаев нарушения режима. Позже член правления СБР Иван Черезов заявил, что такого вопроса в повестке заседания нет.

62-летний Шашилов был назначен старшим тренером женской сборной России в мае 2020 года. До этого специалист занимал должность главного тренера сборной Свердловской области по биатлону. Его неоднократно обвиняли в том, что он незаслуженно берет в сборную спортсменок из своего региона.

Дарья Коршунова
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