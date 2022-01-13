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Спорт

Тренер сборной по биатлону оказался под угрозой отставки из-за нарушений режима

Тренера сборной России по биатлону Шашилова могут уволить из-за нарушений режима
Михаил Шашилов

Михаил Шашилов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Правление Союза биатлонистов России (СБР) может поднять вопрос об увольнении старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ближайшее заседание организации запланировано на воскресенье, 16 января. Специалист оказался под угрозой увольнения из-за участившихся случаев нарушения режима с его стороны.

Что конкретно подразумевается под этой формулировкой — не сообщается. Уточняется, что спортсмены и тренеры передают друг другу компрометирующие видео, которые дошли до руководства СБР.

Член правления СБР Иван Черезов в интервью «Чемпионат.com» высказался о возможной отставке Шашилова. Он отметил, что такого вопроса в повестке заседания нет.

62-летний Шашилов был назначен старшим тренером женской сборной России в мае 2020 года. В нынешнем сезоне команда находится на третьем месте в Кубке наций.

Алексей Гусев
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