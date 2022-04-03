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Спорт

Лыжнице Непряевой вручили Большой хрустальный глобус

Лыжнице Наталье Непряевой вручили Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете КМ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российской лыжнице Наталье Непряевой вручили Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественное вручение награды состоялось после финальной гонки чемпионата России в Сыктывкаре. Непряева получила глобус из рук главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

На чемпионате России Непряева выиграла все личные гонки. Она стала лучшей в спринте свободным стилем, скиатлоне, гонке классическим стилем с раздельным стартом и масс-старте. Кроме того, вместе со Светланой Николаевой она выиграла командный спринт.

5 марта россиянка досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира. Об этом стало известно после того, как на этапе в норвежском Осло прошел марафон классическим стилем, где главная соперница россиянки шведка Эбба Андерссон заняла девятое место.

Непряева — олимпийская чемпионка и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине, трехкратный призер чемпионатов мира. В 2022 году она стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».

Дарья Коршунова
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