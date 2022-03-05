Лыжница Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и завоевала большой Хрустальный глобус в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О победе Непряевой стало известно после того, как на этапе в норвежском Осло прошел марафон классическим стилем, и главная соперница россиянки шведка Эбба Андерссон заняла девятое место.

Шведка потеряла математические шансы на то, чтобы догнать Непряеву в общем зачете. На счету россиянки 973 очка, у Андерссон — 732.

Непряева — олимпийская чемпионка и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине, трехкратный призер чемпионатов мира, а также первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». Победу она также одержала в текущем сезоне.