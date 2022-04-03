Ведущая Первого канала рассказала о мешающих России «завихрениях в пространстве»

Телеведущая Андреева заявила о «завихрениях в пространстве», мешающих развитию России

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала о «завихрениях в пространстве», мешающих развитию России, в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Самым страшным событием в истории страны, по мнению Андреевой, стала революция 1917 года. «Это катастрофа для страны!» — поделилась она. В частности, речь идет и об изменении календаря, так как «огромное количество людей лишились своих истинных дат рождения». «И это вызвало очень неправильные энергетические завихрения в пространстве, которые до сих пор мешают развитию страны», — заявила телеведущая.

Помимо этого, Андреева негативно оценила и тот факт, что Владимир Ленин не захоронен. «Это ужасно», — заключила она.

Ранее Екатерина Андреева порассуждала о том, как важно поддерживать «уровень энергии». Она сказала, что отсутствие способности действовать снижает качество жизни, а также назвала обоюдность одним из секретов получения энергии.