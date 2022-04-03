Появились подробности ухода украинца Ракицкого из «Зенита»

Вице-президент «Металлиста»: Ракицкий разорвал очень серьезный контракт с «Зенитом»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал подробности ухода украинского защитника Ярослава Ракицкого из петербургского «Зенита». Они появились на сайте Football.ua.

«Когда вопрос встал ребром, человек расторг контракт. Причем очень серьезный контракт, я знаю. Он разорвал его и уехал», — заявил Красников. Он добавил, что футболист хотел бы вернуться в сборную Украины, и выразил мнение, что Ракицкий заслужил такую возможность.

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации Metaratings, в летнее трансферное окно Ракицкий может перейти в турецкие «Истанбул» или «Аланьяспор».

Украинский защитник выступал за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он забил два мяча и сделал шесть результативных передач.