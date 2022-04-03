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Симон Фуркад рассказал о ненависти фанатов из-за решения заступиться за россиян

Симон Фуркад рассказал о ненависти фанатов из-за решения заступиться за спортсменов из РФ

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о том, что получил сотни сообщений с ненавистью от фанатов за последние сутки.

По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным. «Где вы были, когда надо было выступать против Олимпиады в Пекине, так как китайские власти угнетают уйгуров? Где вы были, когда чемпионат мира по футболу решили отдать Катару, который не соблюдает права человека?» — написал Фуркад.

1 апреля Фуркад назвал большой ошибкой отстранение российских спортсменов от международных соревнований. По мнению француза, это решение не может ничего изменить.

В тот же день член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

Алексей Гусев
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