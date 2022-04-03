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Стало известно о желании Салаха перейти в «Барселону»

Express: нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах намерен продолжить карьеру в «Барселоне»

Фото: Phil Noble / Reuters

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах намерен продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом стало известно изданию Express.

По информации источника, футболист желает перейти в испанский клуб в следующем году. Отмечается, что нападающий сделает для этого все возможное.

14 марта сообщалось о возможном переходе египетского нападающего в «Барселону». Каталонцы намерены усилить 29-летним игроком линию атаки. В клубе отметили универсальность футболиста и заключили, что Салах может гарантировать минимум 30 забитых мячей за сезон. Отмечалось, что стороны уже обсуждали возможный трансфер.

Салах выступает за Ливерпуль с июля 2017 года. Его контракт с английской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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