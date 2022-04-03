В США застопорилось рассмотрение антироссийских законопроектов

WP: рассмотрение антироссийских законопроектов, внесенных в Конгресс США, застопорилось

Рассмотрение антироссийских законопроектов, внесенных в Конгресс США из-за ситуации на Украине, застопорилось, об этом сообщила газета The Washington Post.

Речь идет о таких мерах, как запрет импорта российской нефти, замораживание золотых резервов Москвы и разрешение использовать конфискованные средства для помощи Украине, отмена торговых преференций для России и Белоруссии, выделение средства для преследования российских чиновников и бизнесменов.

Бывший директор по персоналу сенатского комитета по международным отношениям, республиканец Лестер Мансон, сказал, что для законодателей было разумно предоставить президенту США Джо Байдену полную свободу действий по мере развития кризиса, но теперь необходимо проводить более последовательную и устойчивую стратегическую политику.

Члены обеих партий говорят правильные вещи — это хорошо, это важно. Но мы приближаемся к моменту, когда Конгрессу необходимо показать, что он мыслит в долгосрочной перспективе. Пришло время собраться и показать, что здесь есть широкая база поддержки жесткой линии Лестер Мансон бывший директор по персоналу сенатского комитета по международным отношениям

27 марта сообщалось, что Сенат Конгресса США может затянуть рассмотрение законопроекта, который подразумевает приостановку нормальных торговых отношений с Россией. В Сенате возник раскол из-за возможной приостановки торговли с Россией. В частности, лидер демократического большинства от штата Нью-Йорк Чак Шумер 24 марта призвал единогласно поддержать этот законопроект. Однако вынесение инициативы на голосование заблокировал республиканец Рэнд Пол от штата Кентукки.

«Бесчисленное множество причин бездействия»

The Washington Post отмечает, что у законодателей существует «бесчисленное множество причин бездействия». Издание связывает их с повседневными проблемами работы на Капитолийском холме, такими как столкновение личных интересов, политика партий и правила Сената, которые могут усложнить решение даже самых простых вопросов.

Газета полагает, что задержки в рассмотрении законопроектов связаны с «долгосрочным ослаблением некогда активной роли Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности» и политической поляризацией вокруг ключевых тем.

Подобная динамика в полной мере проявлялась на Капитолийском холме в последние месяцы. В то время как демократы не хотят вмешиваться в решения президента Джо Байдена, пока он принимает меры на международном уровне, республиканцы полны решимости обойти главу Белого дома с фланга, назвав его подход слабым и беспомощным, и создать политический клин перед ноябрьскими промежуточными выборами.

Я думаю, что многие из них действительно хотят помочь Украине, но они настолько привыкли противостоять президенту-демократу всегда и во всем, что не могут придумать, как уйти с этого пути Крис Мерфи сенатор США

Так, десятки республиканцев проголосовали против выделения помощи Украине, ссылаясь на то, что она включена в более масштабный законопроект, предполагающий финансирование внутренних программ, против которых они выступают.

Республиканец Джеймс Риш раскритиковал законодательный тупик, который позволяет любому сенатору заблокировать быстрые действия по законодательству. По его словам, побочные вопросы зачастую мешают достижению цели.

The Washington Post сообщает, что по ряду антироссийских законопроектов на следующей неделе все же может пройти голосование.

Ранее, 19 марта, в статье издания The Hill отмечалось, что призывы президента Украины Владимира Зеленского повлиять на правительство США для получения Киевом большей военной помощи могут быть полезны республиканцам, что отразится на рейтинге демократов и Байдена. По мнению автора публикации, выступление украинского лидера в американском конгрессе может стать новым поводом для разногласий в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей Соединенных Штатов.

