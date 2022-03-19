Зеленского обвинили в создании раскола в США

The Hill заявило, что призывы Зеленского поддержать Украину создают раскол в Конгрессе США

Призывы президента Украины Владимира Зеленского повлиять на правительство США для получения большей военной помощи для страны могут быть полезны республиканцам, что отразится на рейтинге демократов и главы государства Джо Байдена, пишет издание The Hill.

В ходе своего выступления перед членами Конгресса США Зеленский заявил, что Байдену следует сыграть ведущую роль в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Украинского лидера обвинили в создании раскола в США, поскольку демократы стали нервничать, что политик «подарил республиканцам новый аргумент в политической борьбе».

Автор публикации указал, что республиканцы в течение нескольких месяцев создают слабый образ Байдена как политика. Поэтому выступление Зеленского может стать новым поводом для разногласий накануне промежуточных выборов в Палату представителей США.

