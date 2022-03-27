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В Сенате США возник раскол из-за приостановки торговли с Россией

The Hill допустила, что закон о приостановке торговли с РФ проведет в Сенате США недели
Рэнд Полом

Рэнд Полом. Фото: Reuters

Сенат Конгресса США может затянуть рассмотрение законопроекта, который подразумевает приостановку нормальных торговых отношений с Россией, сообщает газета The Hill.
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В Сенате возник раскол из-за возможной приостановки торговли с Россией. В частности, лидер демократического большинства от штата Нью-Йорк Чак Шумер 24 марта призвал единогласно поддержать этот законопроект. Однако вынесение инициативы на голосование заблокировал республиканец Рэнд Пол от штата Кентукки. Из-за этих разногласий The Hill допустила, что закон проведет в Сенате недели.

Пол выразил несогласие с формулировками в документе о расширении американского Глобального акта Магнитского. Сейчас он предусматривает введение санкций за «грубые» нарушения прав человека. Однако закон об ужесточении норм торговли с Россией предполагает замену термина «грубые» на «серьезные».

Пол полагает, что эти изменения дадут властям США слишком большие полномочия для введения санкций. Например, формулировка позволит объявить о рестрикциях в отношении противников абортов. Поэтому сенатор призвал вернуться к первоначальному варианту документа и указать, какие конкретно действия считаются грубыми нарушениями прав человека.

Республиканец предупредил, что намерен препятствовать быстрому прохождению законопроекта в Сенате, если предложенные им поправки не добавят в документ.

Ранее в США допустили полное прекращение торговли с Россией. Об этом заявил заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо. Он подчеркнул, что кроме торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям.

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Марина Совина
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