В США допустили полное прекращение торговли с Россией

Замминистра финансов США Адейемо заявил о возможности торгового эмбарго с Россией

США могут ввести полное торговое эмбарго в отношении России. О возможности полного прекращения торговли между двумя странами заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова со ссылкой на телеканал CNBC приводит Reuters.

Адейемо отметил, что, помимо торгового эмбарго, Соединенные Штаты могут заблокировать России доступ к международным водным путям.

Также в США рассматривают запреты на импорт никеля, урана и титана из России. Помимо этого, под запрет могут попасть криптоактивы российских компаний, добавил замминистра.

В начале марта Адейемо заявил, что страны G7 сотрудничают для ареста активов «российских олигархов». Он отметил, что разработан набор средств, которые окажут непосредственное влияние на Москву, и будет создана рабочая группа.