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Экономист объяснил подорожание товаров из старых партий

Аналитик Вавилов объяснил рост цен на товары из старых партий желанием продавца заработать

Фото: Pixabay

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов объяснил, почему россиянам продают товары из старых партий по более высоким ценам. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Экономист отметил, что рост цен на продукциию наблюдается на рынке автомобилей, у ретейлеров бытовой техники и в отраслях с импортными товарами. Например, в строительной области, особенно в том случае, когда материалы привозят из Европы. К ним относится плитка, мрамор, сантехника, ряд строительных смесей, оборудование и инструменты.

Вавилов объяснил подорожание товаров из старых партий желанием продавца заработать, а также законами рынка. «Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам», — напомнил аналитик.

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Спустя время подорожание товаров становится обоснованным и соответствует растущим издержкам. Поэтому продажи товаров из старых партий по новым ценам является обычным сценарием, развитие которого зависит от состояния рынка.

Ранее россиянам назвали новый риск для роста цен на продукты. В частности, логистические компании предупредили о подорожании автоперевозок на треть в 2022 году.

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Марина Совина
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