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Зеленский заявил об отказе США предоставить гарантии безопасности Украине

Президент Украины Зеленский рассказал, что не получил гарантий безопасности от США

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что США так и не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, цитату приводит ТАСС.

«Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию президента [США Джо] Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но, тем не менее, Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать», — рассказал об отказе Зеленский.

Президент Украины добавил, что гарантий безопасности не удалось получить «ни от кого», несмотря на то, что Киев настаивает об их получении.

Речь идет о гарантиях безопасности со стороны мировых держав об оказании военной помощи в случае, если Украина подвергнется нападению — по примеру обязательств о коллективной обороне в уставе НАТО.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал лидеру Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Россией, отказавшись от вступления Киева в НАТО, однако президент отказался отверг его.

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Дарья Рыбак
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