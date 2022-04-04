Власти КНР направили более 10 тысяч медиков в Шанхай для борьбы с коронавирусом

Китай направил более 10 тысяч медработников в Шанхай из-за вспышки коронавируса

Власти КНР направили в Шанхай более 10 тысяч медработников из-за вспышки и быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

В крупнейший город Китая в числе медиков для борьбы с COVID-19 также прибудут 2 тысячи военных врачей. В городе в настоящий момент примерно 26 миллионов жителей проходят тестирование на коронавирус.

Китайское правительство превратило выставочные залы и другие помещения Шанхая в огромные изоляторы. Там размещаются люди с легкими симптомами или без них.

Ранее власти Шанхая ввели крупнейший по масштабам локдаун за все время с начала пандемии COVID-19, ограничили работу общественного транспорта и перевели на удаленный режим работы тех, кто не занят в обеспечении жизнедеятельности города. Население численностью около 25 миллионов человек уже обязали соблюдать строгий карантин. Власти пошли на такой шаг из-за 3,5 тысячи случаев заболевания COVID-19.