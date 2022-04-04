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Овечкин вышел на чистое 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Форвард Александр Овечкин вышел на чистое 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Фото: Tommy Gilligan / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на чистое 21-е место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отдал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд», который завершился победой гостей со счетом 5:1. Таким образом, Овечкин заработал 1398-е очко (772 гола и 626 паса) в 1262 встрече в НХЛ.

Овечкин обошел в рейтинге бомбардиров Яри Курри. Финский хоккеист имеет в активе такое же количество очков, однако он забросил меньше шайб (601).

Овечкин проводит один из лучших сезонов в карьере. В 67 матчах в российский форвард забросил 42 шайбы и отдал 37 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1264 матча и поразил ворота соперников 772 раза. Он вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и стал лучшим европейским хоккеистом по этому показателю.

Дарья Коршунова
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