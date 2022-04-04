В ООН назвали условия для вердикта по ситуации в Буче

Представитель ООН Хак заявил, оценка ситуации в Буче будет дана после расследования

Оценка ситуации в городе Буче будет дана по результатам тщательного расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», — заявил представитель ООН.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буче Киевской области.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Публиковалось видео, на котором видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.