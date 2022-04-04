Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН назвали условия для вердикта по ситуации в Буче

Представитель ООН Хак заявил, оценка ситуации в Буче будет дана после расследования

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Оценка ситуации в городе Буче будет дана по результатам тщательного расследования. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это необходимо тщательно расследовать. Мы представим наши оценки на основе результатов расследования», — заявил представитель ООН.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в городе Буче Киевской области.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей в Буче российскими военными. Публиковалось видео, на котором видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него россиян. В России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на записи шевелились, что позволяет говорить о постановке ролика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Глава СКР поручил найти причастных к издевательствам над военнослужащими РФ
Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики
Назван способ дешево спасти планету
Косметолог похудела на 122 килограмма из-за страха застрять в кресле самолета
В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции
Франция решила выслать сотрудников посольства России
Зафиксировано движение загадочных областей в мантии Земли
Немецкий концерн решил остаться в России
«Локомотив» получил нового тренера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.