В России оценили вероятность запрета на выдачу шенгенских виз

Политолог Калачев назвал маловероятным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, который предложила Польша, является маловероятным, несмотря на то, что такая инициатива вызовет большую общественную дискуссию, считает политолог Константин Калачев. Вероятность этого события он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Польша выступила за запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз. «Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», — призвал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Санкции бьют не туда

«Дело в том, что Польша считает необходимым таким образом встряхнуть российское общество, которое, с одной стороны, хочет пользоваться всеми благами европейской цивилизации, а с другой — ведет себя, как считают поляки, нецивилизованно в решении проблем с украинским конфликтом. Но вообще, коллективная ответственность, — очень спорная тема. Дело в том, что многие люди, критически относящиеся к действиям России, настаивают на том, что никакой коллективной ответственности быть не может. Это вообще либеральная точка зрения, что человек отвечает только за себя, а не за государство. Особенно, когда является в нем меньшинством», — отметил политолог.

Есть и обратная точка зрения, особенно, как отметил Калачев, продвигаемая теми, кто уже давно уехал из страны и не хочет конкуренции со стороны вновь прибывших. Политолог обратил внимание на то, что, как ни парадоксально, но санкции бьют в первую очередь по тем, кто критически относится к власти. И в Европе начинают это понимать.

Кто сейчас является опорой власти? Люди среднего и старшего возраста со средним образованием, со средним или ниже уровнем дохода, те, кто не выезжает за пределы своего региона и вообще не имеет загранпаспортов. Это те, кого санкции касаются в меньшей степени Константин Калачев политолог

Нагрузка на Польшу

Предложение, высказанное Польшей, уже не первое. Страна много раз делала громкие, довольное жесткие заявления, призывая, например, ввести миротворцев НАТО в Украину. Но Польшу, по мнению политолога, в ее жесткости можно понять, ведь именно эта страна находится в авангарде происходящего и принимает больше всего беженцев.

«На них сейчас идет очень большая нагрузка, они боятся Россию как соседа, что тоже объясняется исторической памятью. Вопрос только в том, насколько рациональны инструменты, предлагаемые страной. Ведь ее предложения не только являются инструментом решения проблемы, но и создают большие трудности. Некоторые считают, что тотальные санкции только объединили российское общество, консолидировали», — заметил Калачев.

Он объяснил, что, видя, как россиян не любят в Европе, даже те, кто не поддерживал власть раньше, теперь встают на ее сторону, потому усиление санкционного режима отчасти даже выгодно для решения внутриполитических вопросов.

Действия польской стороны во многом выглядят как тушение пожара керосином. Это бальзам на душу пропагандистам, которые теперь могут демонстрировать происходящее как пример русофобии Константин Калачев политолог

Не стоит недооценивать Польшу

Прислушается ли мировое сообщество к предложению Польши — вопрос открытый. Тем не менее, как отметил политолог, ее авторитет растет, причем не только ввиду текущих событий, но и благодаря собственным внутриэкономическим и социальным успехам.

«Польша очень близка Великобритании, она является одним из самых надежных союзников США в современной Европе. Несмотря на не самые теплые отношения с Евросоюзом, она хочет быть региональной державой, центром притяжения, и ее успехи в экономике, социальной сфере, внутренней политике к этому располагают. Так что, понятно, что влияние Польши ограничено, но она может вбрасывать какие-то идеи, может влиять на происходящее. Потому недооценивать ее не стоит», — считает Калачев.

Таким образом, предложение о запрете выдачи шенгена для россиян, по его словам, обязательно вызовет широкую дискуссию, хоть и вероятность того, что оно пройдет, невелика. И все же, политолог добавил, что многое в этом вопросе будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация со спецоперацией России на территории Украины.

«Многое зависит от информационного сопровождения конфликта, того, как дальше будет меняться отношение к России и к русским. Сегодня предложение Польши не пройдет. Что будет дальше — посмотрим», — предупредил политолог.

Он заключил, что пока предложение Польши является не более чем страшилкой.

Ранее польский премьер предложил создать международную комиссию по расследованию ситуации в украинской Буче, который Минобороны России назвало провокацией. «Мы предлагаем создание международной комиссии для расследования этого преступления — преступления геноцида на Украине. Международной комиссии, которая будет состоять из юристов, врачей, криминалистов — специалистов, которые смогут описать все очень точно», — уточнил политик.

Москва категорически отвергает обвинения в убийствах гражданских лиц в украинской Буче и предлагает обсуждать тему на максимально высоком уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента Владимира Путина также подчеркнул, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны России уже выявили признаки видеоподлога и фейки.