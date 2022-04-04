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Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче

Пресс-секретарь Путина Песков отверг обвинения в адрес Москвы в убийствах в Буче

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Москва категорически отвергает обвинения в убийствах гражданских лиц в украинской Буче и предлагает обсуждать тему на максимально высоком уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — сказал он, ответив на сообщения украинских и зарубежных СМИ. В связи с этим, отметил Песков, Москва выступила с инициативой «рассмотреть эту тему в Совбезе». Российские дипломаты продолжат активные усилия по продвижению этого вопроса на повестку дня СБ ООН.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина также подчеркнул, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны России уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

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30 марта

Ранее Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Российское Минобороны в ответ назвало эти сообщения провокацией. В ведомстве также сообщили, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях.

3 апреля Россия запросила созвать заседание Совбеза ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча, однако председательствующая в СБ Великобритания не дала согласия на проведение заседания. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 4 апреля, что Москва повторно потребует созыв заседания СБ ООН.

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Алина Гончарова
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