Россия повторно потребует созыв Совбеза ООН из-за Бучи

Мария Захарова заявила, что Россия повторно потребует созыв заседания СБ ООН из-за Бучи

Россия повторно потребует созыв заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) из-за событий в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва продолжит настаивать на созыве СБ ООН в связи с провокациями Киева.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.