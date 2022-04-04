Выявлено влияние физической активности на риск осложнений рака

Ученые из США выявили снижение риска осложнений рака при физических упражнениях

Американские ученые из Университета Северной Каролины в Гринсборо, США, выявили влияние физической активности на риск развития осложнений рака. Оказалось, что занятия спортом снижают вероятность кахексии на 60 процентов, рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Кахексия — это крайняя степень истощения организма, которая проявляется у 80 процентов пациентов с тяжелым течением рака и становится причиной смерти примерно в трети случаев больных онкологией. В ходе исследования специалисты изучили две группы мышей: первая тренировалась на беговой дорожке в течение восьми недель, а вторая не выполняла никаких упражнений. Выяснилось, что у тех подопытных, которые занимались физическими упражнениями, рост опухоли замедлялся, а также снижались проявления кахексии.

Более ранние исследования иллюстрировали похожие результаты, однако специалистов интересовали возможности прекондиционирования — занятий спортом до развития опухоли. Полученные данные подтвердили догадки ученых. По их мнению, занятия бегом играют важную кардиопротекторную роль при раковой кахексии.

В марте 2022 года японские исследователи обнаружили, что 30-60 минут занятий по укреплению мышц каждую неделю снижают риск преждевременной смерти, которая вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабета и рака.