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Физическая активность снизила риск преждевременной смерти

Японские ученые связали занятия по укреплению мышц с уменьшением риска смерти

Фото: Shutterstock

30-60 минут занятий по укреплению мышц каждую неделю снижают риск преждевременной смерти, в том числе смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. К такому выводу пришли японские ученые, опубликовавшие статью в British Journal of Sports Medicine.

Исследователи проанализировали результаты 16 исследований, количество участников которых варьировалось от четырех до 480 тысяч человек, а возраст — от 18 до 97 лет. Во всех работах изучалась эффективность аэробных упражнений и других видов физической активности, включая тренировки для укрепления мышц.

Оказалось, что занятия по укреплению мышц были связаны со снижением риска смерти из-за различных заболеваний на 10-17 процентов. В то же время не было выявлено связи между укреплением мышц и снижением риска определенных видов рака, в том числе рака кишечника, почек, мочевого пузыря или поджелудочной железы.

В целом, наблюдалась J-образная кривая с максимальным снижением риска смерти от любой причины, сердечно-сосудистых заболеваний и всех видов рака на 10-20 процентов при занятиях 30-60 минут в неделю. Для диабета наблюдалась L-образная ассоциация со значительным снижением риска при занятиях по 60 минут в неделю. Совместный анализ укрепления мышц и аэробной активности показал, что снижение риска смерти при сочетании обоих видов активностей происходило на 40, 46 и 28 процентов.

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Александр Еникеев
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