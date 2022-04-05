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В России нашли самолеты для полетов за границу

Глава Минтранса Савельев заявил о формировании пула из 193 самолетов для полетов за рубеж

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Минтрансе сообщили, что в России нашли самолеты для полетов за границу. О формировании пула из почти 200 самолетов для продолжения международного авиасообщения сообщил глава ведомства Виталий Савельев, передает ТАСС.

Специалист рассказал, что к настоящему моменту сформирован пул из 193 воздушных судов, из которых 148 — отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), остальные 45 — зарубежные самолеты, являющиеся собственностью российских авиаперевозчиков и зарегистрированные в росреестре.

«Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать, — заключил глава Минтранса. — Поэтому мы летаем в те страны, которые могут эти машины принимать».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что с 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 дружественными странами. Так, будут сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса, в Венесуэлу, Гонконг, Кению, Эфиопию и ряд других государств.

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Валентина Процкова
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