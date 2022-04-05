Холдинг Amedia передаст управление типографиями в России главреду «Новой газеты»

Норвежский медиахолдинг Amedia передаст управление типографиями в России Дмитрию Муратову

Норвежский медиахолдинг Amedia передаст управление своими типографиями в России главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Об этом сообщается на сайте компании.

«Amedia уходит из России таким образом, что контроль [над типографиями] передается лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову», — говорится в заявлении медиахолдинга. В сообщении также отмечается, что «Новая газета», деятельность которой приостановлена, печаталась в одной из типографий компании.

В медиахолдинге уточнили, что его дочерняя компания имеет четыре типографии, в которых она владеет 100-процентной долей. В Amedia заявили, что Муратов получит «полный контроль над их работой». Средства от продажи бизнеса в будущем пойдут на поддержку независимых СМИ в России, подчеркнули в компании.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта. О соответствующем решении редакция издания объявила после второго письменного предупреждения от Роскомнадзора. Причиной уведомления ведомства стало упоминание изданием некоммерческой организации, признанной иноагентом, без соответствующей маркировки.

О том, что главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира, сообщалось 8 октября прошлого года. Часть премии журналист перечислил детскому хоспису, а также благотворительным фондам, которые помогают людям с тяжелыми заболеваниями. Нобелевскую медаль Муратов решил выставить на аукцион ради помощи украинским беженцам.