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Иммунолог допустил проникновение нового опасного типа омикрона из Китая в Россию

Иммунолог Болибок предупредил о проникновении нового вида омикрона из Китая в Россию

Фото: Aly Song / Reuters

В Россию из провинции Китая Цзянсу может проникнуть новый подтип омикрон-штамма коронавируса и вызывать волну заражений. Это допустил врач-иммунолог Владимир Болибок, сообщает Газета.Ru.

«Наибольшую настороженность вызывают те мутации, которые могут приводить к появлению новых линий, типов, подтипов — то есть обходить каким-то образом иммунную защиту у людей привитых и ранее переболевших, а также передаваться дальше», — сказал иммунолог.

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Потенциал коронавируса к мутациям не исчерпан, считает Болибок. Он рассказал, что изменения в вирусе, которые приводят к появлению новых подтипов и вариантов, затрагивают белковый шип вириона — вирусной частицы, которая находится вне живой клетки. Специалист уверен, что таких мутаций большое множество и посчитать их количество пока невозможно даже с помощью компьютерных моделей.

Об обнаружении на востоке Китая подварианта омикрон-штамма коронавируса BA.1.1 стало известно 3 апреля. Его выявили в конце марта, после чего специалисты провели секвенирование новой мутации. До этого в стране зафиксировали резкий рост заболеваемости — за сутки выявили 1,9 тысячи новых заражений. Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал вспышку в Китае не представляющей опасности, так как эпидемиологи должны, по его мнению, легко с ней справятся.

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Анастасия Шейкина
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