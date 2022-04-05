Разработана искусственная поджелудочная железа

В Великобритании разработали искусственную «поджелудочную железу» для контроля диабета

Ученые из Великобритании разработали искусственную «поджелудочную железу» — устройство, которое постоянно контролирует уровень глюкозы в крови. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Устройство подключается прямо к телу, а затем использует алгоритм для определения количества инсулина, которое следует вводить, и считывает уровень сахара в крови, чтобы поддерживать его стабильные значения. Кроме того, технология позволяет избежать постоянного прокола пальцев для анализа крови и предотвращения приступов гипогликемии и гипергликемии. Это особенно важно для больных диабетом первого типа, в частности у маленьких детей.

На данный момент разработка тестируется в 30 диабетических центрах Национальной службы здравоохранения Великобритании. Около 875 человек уже получили эту разработку.

В марте 2022 года специалисты из США создали модель искусственного интеллекта, которая способна найти новые данные о пациентах с диабетом первого типа.