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Роскомнадзор подтвердил отправление уведомления изданию «Холод»

Роскомнадзор уведомил «Холод» о необходимости удалить фейки о спецоперации на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Роскомнадзор подтвердил отправление уведомления изданию «Холод» (его главный редактор и основатель Таисия Бекбулатова внесена в реестр иноагентов) о необходимости удалить фейки о спецоперации России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Роскомнадзор направил администрации информационного ресурса "Холод" уведомление о необходимости удаления информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине», — заявили в ведомстве. Уточняется, что это было сделано на основании требования Генеральной прокуратуры России.

О том, что «Холод» получил предупреждение от Роскомнадзора, стало известно 4 апреля. В редакции заявили, что регулятор пригрозил изданию блокировкой в случае отказа удалить недостоверные данные о спецоперации России на Украине.

О включении Бекбулатовой и ряда других лиц в реестр иноагентов сообщалось 30 декабря. В Минюсте России отметили, что включенные в список иноагентов «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование».

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Олег Давыдов
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