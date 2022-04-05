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Минобороны показало уничтожение украинского беспилотника

Минобороны опубликовало видео работы ЗРК «Тор» по уничтожению беспилотника «Байрактар»

Минобороны России показало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью тактического зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». Видеозаписью ведомство поделилось с журналистами, она есть в распоряжении «Ленты.ру»

«В результате грамотных действий расчета ЗРК "Тор" все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них — семь боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Байрактар"», — сообщили в министерстве.

Накануне Минобороны показало на видео боевое применение истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине. Ведомство доложило, что полеты проходят на различных высотах, истребители наносят авиационные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

За сутки 4 апреля авиация Воздушно-космических сил России поразила 17 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он уточнил, что среди ликвидированных объектов два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов, а также одно хранилище топлива.

Анастасия Шейкина
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