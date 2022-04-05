Федор Конюхов запланировал новый рекорд

Конюхов установит рекорд в 2022 году, преодолев 500 километров на мотопараплане в Арктике

Федор Конюхов запланировал установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане — российский путешественник преодолеет 500 километров за 10 часов. Об этом стало известно из пресс-релиза маркетингового бюро JMGroup, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В августе 2022 года Федор Конюхов вместе с мастером спорта международного класса, пилотом-инструктором Игорем Потапкиным собираются побить действующий мировой рекорд польских пилотов по беспосадочному полету на мотопараплане — 427 километров.

Отмечается, что спортсменов доставят в район географического Северного полюса на борту атомного ледокола «50 лет Победы», а взлет и посадка будут осуществляться с дрейфующего льда Арктики. Полет пройдет в направлении Земли Франца-Иосифа, после приземления пилоты разобьют лагерь и будут ждать судно, которое доставит их в Мурманск.

В декабре 2021 года известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал, чем питается в экспедициях. Для первых дней путешествия он берет с собой свежие фрукты и овощи, после переходит на специальный рацион: ест сублимированные продукты, как у альпинистов, запивая их опресненной водой из океана.

