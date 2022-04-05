Политолог рассказал об отношениях с Россией при смене президента Франции

Политолог счел маловероятными перемены в отношениях с Россией при смене президента Франции

Победу на президентских выборах во Франции пророчат действующему главе государства Эммануэлю Макрону, но результат не предрешен. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов рассказал «Ленте.ру», что, если даже во Франции к власти придет другой политик, перемены в отношениях с Россией маловероятны.

Главный конкурент Эммануэля Макрона — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Согласно социологическим опросам, за пять дней до начала первого тура голосования Ле Пен отстает от Макрона на четыре процента. Она всегда была за выстраивание дружеских отношений с Москвой, что сейчас не играет ей на руку, считает политолог.

«Если Марин Ле Пен победит на этих выборах, ей будет очень сложно реализовывать российскую карту в своей политике. Из-за военной спецоперации позиции тех политиков, которые во Франции выступали за развитие отношений с Россией, стали намного слабее. Облик России сегодня очень темный. В этом смысле Марин Ле Пен испытывает сегодня проблемы из-за того, что она всегда выступала за развитие отношений с Россией. Если она выиграет выборы и со временем события на Украине уйдут в прошлое, Марин Ле Пен постарается хотя бы на основе личных отношений разморозить часть проектов с Россией», — считает он.

Надеяться, что в случае президентства Марин Ле Пен российско-французские отношения вступят в какую-то благоприятную фазу, не стоит. Скорее они стабилизируются на каком-то довольно низком уровне, что уже будет плюсом по отношению к тому, что есть сейчас Евгений Осипов старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Несмотря на растущую поддержку Ле Пен, Макрон сохраняет высокий рейтинг. Сейчас он находится на уровне 24-25 процентов, что считается хорошим показателем, объясняет Осипов. По его словам, действующий глава государства сможет победить во втором туре голосования.

«Второй тур, безусловно, будет, в нем ожидаются Макрон и Ле Пен. Если не произойдет каких-то глобальных катаклизмов, Макрон должен во втором туре победить. Скорее всего, во втором туре будет какая-никакая борьба. Если пять лет назад Макрон с огромным преимуществом победил, сегодня такого преимущества не будет. Сейчас, по прогнозам, отрыв Макрона во втором туре составляет около шести-семи процентов. Наверное, он может быть даже чуть больше, но в любом случае ожидается серьезная борьба во втором туре, где Макрон очевидный фаворит», — заключил он.

Выборы президента Франции пройдут 10 апреля, второй тур намечен на 24 апреля.