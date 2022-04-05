Российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил около Очакова

Минобороны заявило об уничтожении Центра подготовки украинских сил в районе Очакова

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе Очакова был уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что российские военные нанесли удар по центру противника около Очакова 4 апреля.

Кроме того, по словам Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования удалось уничтожить четыре хранилища топлива для снабжения группировок ВСУ в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

Ранее Минобороны рассказало о перехвате российскими разведчиками переговоров националистов о перемещении в Донбассе.

В ведомстве пояснили, что специалисты подразделений контроля безопасности связи Вооруженных сил России для выявления канала использовали подвижную станцию контроля безопасности.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).