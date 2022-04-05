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НАСА сократило штат в России

Замглавы НАСА Мэлрой сообщила о сокращении штата в России

Фото: Jоe Skipper / Reuters

Заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Пэм Мэлрой в интервью изданию Spacenews сообщила о сокращении штата в России.

«Мы определенно немного обеспокоены из-за нашего персонала в России. Один из результатов этого — сокращение штата в России», — сказала Мэлрой, отвечая на вопрос о планах НАСА в случае отказа России от сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

По ее словам, у НАСА есть много вариантов действий в зависимости от решения партнеров, однако сейчас «все работает очень профессионально и очень четко».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в ближайшее время доведет до российских властей предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по Международной космической станции. До этого он подчеркивал, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС возможно лишь при полной отмене санкций, которые направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных российских предприятий.

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Марина Совина
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