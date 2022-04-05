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Власти Крыма лишат Кучму звания «Почетный крымчанин»

Власти Крыма лишат экс-президента Украины Леонида Кучму звания «Почетный крымчанин»
Леонид Кучма

Леонид Кучма. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Второго президента Украины Леонида Кучму лишат звания «Почетный крымчанин», сообщает портал «Крым информ».

О таком решении объявил спикер председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что Кучма и некоторые другие обладатели республиканских наград и званий «утратили моральное право» носить их.

«Начнем работать над конкретными фамилиями, детально будет проработано. Для нас это очень важно и это принципиальное дело», — подытожил Константинов.

Кроме того, наград будет лишен украинский боксер уроженец Симферополя Александр Усик.

Звание «Почетный крымчанин» присуждалось жителям Автономной республики Крым, входившей в состав Украины и было упразднено в 2014 году после воссоединения региона с Россией.

Кроме Кучмы это звание было присвоено писателю-классику Льву Толстому, экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и певице Софии Ротару.

Пост президента Украины Леонид Кучма занимал с 1994 по 2005 год. После вхождения Крыма в состав России он неоднократно заявлял об «оккупации» региона.

Ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Крыма поддержали инициативу о направлении в Госдуму проекта федерального закона, который бы прорабатывал процедуру изъятия собственности у украинских олигархов и других иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.

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Валерий Розенберг
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